В Fortnite появятся Цири и Йеннифэр из «Ведьмака 3» — инсайдер

Известный датамайнер и инсайдер Shiina поделился изображениями Цири и Йеннифэр, которые совсем скоро прибудут в Fortnite. Он не раскрыл точную дату релиза персонажей в королевской битве, однако это наверняка произойдёт уже совсем скоро.
Фото: Epic Games
Фото: Epic Games
Скорее всего, Цири и Йеннифэр добавят в Fortnite ближе к релизу третьего сезона «Ведьмака», то есть до конца июня. В игре уже есть скин Геральта, поэтому можно сказать, что все центральные персонажи герои саги окажутся в совсем другой вселенной.
Премьера третьего сезона «Ведьмака» состоится уже 29 июня. Продолжение разделят на две части: финальные три эпизода покажут 27 июля. Это будет последний сезон для Генри Кавилла — после этого его заменит звезда «Голодных игр» Лиам Хемсворт.
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