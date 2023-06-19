«Мне будет вас очень не хватать»: Генри Кавилл попрощался с актёрами из сериала «Ведьмак»

В прошлые выходные Netflix провёл фестиваль Tudum, на котором компания представила множество тизеров своих будущих проектов. Между делом свои сериалы представляли большие звёзды, включая актёрский состав «Ведьмака».

Перед показом небольшого отрывка из третьего сезона на сцену вышли Генри Кавилл, Аня Чалотра, Фрейя Аллан и Джои Бэти. Они поблагодарили бразильскую публику за поддержку, а затем исполнитель роли Геральта из Ривии внезапно поделился впечатлениями от съёмок последнего для себя сезона.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix

Кавилл поблагодарил актёров за то, какие усилия они вложили в развитие своих персонажей. Актёр заявил, что для него было огромным удовольствием сниматься вместе с ними в одном проекте.

Я хочу поговорить о моих коллегах, потому что для меня было большим удовольствием и честью работать с вами, ребята. Вы привнесли столько нюансов и деталей в персонажей, которые часто рискуют быть упрощёнными. То, что вы сделали с этими персонажами, требует работы, заботы и больших усилий. Поверьте мне, работать с вами было огромным удовольствием. Я просто хочу сказать, что мне будет вас не хватать. Мне будет вас очень не хватать.

Премьера третьего сезона «Ведьмака» состоится уже 29 июня. Продолжение разделят на две части: финальные три эпизода покажут 27 июля. Это будет последний сезон для Генри Кавилла — после этого его заменит звезда «Голодных игр» Лиам Хемсворт.