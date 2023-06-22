В сериале The Last of Us Джоэла мог сыграть Мэттью МакКонахи
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Шоураннер сериала The Last of Us Крэйг Мэйзин подтвердил, что на роль Джоэла он и его коллеги какое-то время рассматривали знаменитого актёра Мэттью МакКонахи.
Я разговаривал с Мэттью. Я бы не сказал, что это была серьёзная беседа, это было больше похоже на: «Эй, вот кое-что, о чём мы можем поговорить.
В итоге Мэйзин решил взять на роль Джоэла не менее харизматичного Педро Паскаля.
Стивен Спилберг — культовый режиссёр, снявший множество известных картин, — оценил сериал The Last of Us. В особенности ему очень понравилась третья серия, посвящённая жизни Билла, приятеля Джоэла.
Питер Хоар, один из режиссёров сериала, рассказал, что шоураннеру Крэйгу Мэйзину пришло письмо от Спилберга, в котором он поблагодарил его за проделанную работу и особенно отметил третью серию.
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