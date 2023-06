В сериале The Last of Us Джоэла мог сыграть Мэттью МакКонахи

Шоураннер сериала The Last of Us Крэйг Мэйзин подтвердил, что на роль Джоэла он и его коллеги какое-то время рассматривали знаменитого актёра Мэттью МакКонахи.

Я разговаривал с Мэттью. Я бы не сказал, что это была серьёзная беседа, это было больше похоже на: «Эй, вот кое-что, о чём мы можем поговорить.

В итоге Мэйзин решил взять на роль Джоэла не менее харизматичного Педро Паскаля.

Стивен Спилберг — культовый режиссёр, снявший множество известных картин, — оценил сериал The Last of Us. В особенности ему очень понравилась третья серия, посвящённая жизни Билла, приятеля Джоэла.

Питер Хоар, один из режиссёров сериала, рассказал, что шоураннеру Крэйгу Мэйзину пришло письмо от Спилберга, в котором он поблагодарил его за проделанную работу и особенно отметил третью серию.