Стивен Спилберг остался в восторге от сериала The Last of Us и поблагодарил его создателей

Стивен Спилберг — культовый режиссёр, снявший множество известных картин, — оценил сериал The Last of Us. В особенности ему очень понравилась третья серия, посвящённая жизни Билла, приятеля Джоэла.

Питер Хоар, один из режиссёров сериала, рассказал, что шоураннеру Крейгу Мейзину пришло письмо от Спилберга, в котором он поблагодарил его за проделанную работу и особенно отметил третью серию.

Я не получил его напрямую, но письмо Спилберга пришло Крейгу Мейзину, сценаристу моего эпизода The Last of Us. Он поделился им со мной, Ником Офферманом, Мюрреем Бартлеттом и оператором Эбеном Болтером. По сути, целая группа мужчин среднего возраста начала визжать, потому что их кумир обратил на них внимание.

Сериал The Last of Us можно посмотреть в HBO Max. Официально в России шоу не вышло.