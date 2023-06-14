Стивен Спилберг остался в восторге от сериала The Last of Us и поблагодарил его создателей
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Стивен Спилберг — культовый режиссёр, снявший множество известных картин, — оценил сериал The Last of Us. В особенности ему очень понравилась третья серия, посвящённая жизни Билла, приятеля Джоэла.
Питер Хоар, один из режиссёров сериала, рассказал, что шоураннеру Крейгу Мейзину пришло письмо от Спилберга, в котором он поблагодарил его за проделанную работу и особенно отметил третью серию.
Я не получил его напрямую, но письмо Спилберга пришло Крейгу Мейзину, сценаристу моего эпизода The Last of Us. Он поделился им со мной, Ником Офферманом, Мюрреем Бартлеттом и оператором Эбеном Болтером. По сути, целая группа мужчин среднего возраста начала визжать, потому что их кумир обратил на них внимание.
Сериал The Last of Us можно посмотреть в HBO Max. Официально в России шоу не вышло.
Актёр не видел, чем кончилось шоу
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