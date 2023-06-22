Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Activision отключит серверы Call of Duty: Warzone уже 21 сентября

Activision отключит серверы Call of Duty: Warzone уже 21 сентября
Аудио-версия:
Комментарии

Разработчики оригинальной Call of Duty: Warzone объявили, что уже 21 сентября завершается поддержка игры. Это значит, что начиная с этой даты пользователи больше не смогут запустить и сыграть в шутер на официальных серверах.

Авторы отметили, что в ближайшее время планируют переключиться на поддержку Warzone 2, вышедшую осенью 2022 года. Все внутриигровые покупки, которые совершили пользователи, автоматически перенесутся в Call of Duty: Modern Warfare (2019), Black Ops Cold War или Vanguard — в зависимости от типов предметов.

Call of Duty: Warzone вышла весной 2020 года, спустя полгода после релиза Modern Warfare (2019). После выхода Warzone 2 проект переименовали в Caldera, официально назначив продолжение основой своих королевских битв. Таким образом, игра просуществует примерно 3,5 года.

Почитайте про всё самое важное о Warzone 2:
Абсолютно всё, что нужно знать про Call of Duty: Warzone 2
Видео
Абсолютно всё, что нужно знать про Call of Duty: Warzone 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023