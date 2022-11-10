С королевской битвой всё понятно, а вот DMZ всё ещё большая загадка.

Абсолютно всё, что нужно знать про Call of Duty: Warzone 2

Activision наконец-то раскрыла финальные детали королевской битвы Call of Duty: Warzone 2 — от наполнения до подробностей старта. Мы собрали всё самое важное воедино и теперь тезисно рассказываем.

Что такое Call of Duty: Warzone 2?

Это бесплатная королевская битва на основе механик свежей Modern Warfare 2. Суть — остаться последним выжившим (в одиночку или отряде). Матчи на 150 игроков проходят примерно одинаково: десантируемся на огромную карту, зона которой постепенно сужается, после ищем оружие и экипировку. Лучше заниматься поисками быстро и скрытно.

Умерли — есть единственный шанс выбраться, победив в дуэли с другим игроком. В Warzone 2 эту систему немного переделали. Теперь бои идут в формате «два на два», где второй игрок в команде — ваш соперник в основной королевской битве. Победили в ГУЛАГе — вернулись в бой.

События Warzone 2 разворачиваются на новой карте — Аль-Мазра. На ней около 20 локаций, большинство из которых уже встречались в Call of Duty. Среди них карты Showdown, Terminal, Quarry, Highrise и Dome.

Аль-Мазра Фото: Activision

Когда выйдет Call of Duty: Warzone 2?

Релиз состоится одновременно со стартом первого сезона Modern Warfare 2–16 ноября в 21:00 мск. Предварительно загрузить клиент позволят за 48 часов до этого, с 14 ноября 21:00 мск.

Игру выпустят на ПК (Steam, Battle.net), PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One.

Warzone 2 Фото: Activision

Что ещё нужно знать про Call of Duty: Warzone 2?

Классы

Ходили слухи, что в сиквеле могут отказаться от механики вызова предварительно созданного класса, куда входит оружие, перки, гранаты, однако ничего подобного не случилось — выкладки никуда не делись. Правда, способы их получения поменялись. Теперь их три:

магазины — через них можно приобрести исключительно основное оружие из класса;

публичный эвент — на карту сбрасывают несколько наборов выкладок, ими могут воспользоваться все участники матча;

Крепости и Чёрные зоны — за зачистку этих локаций игрок получает свой полный класс.

Warzone 2 Фото: Activision

Крепости и Чёрные зоны

Одна из отличительных особенностей Warzone 2 — внедрение бойцов под управлением ботов. Их можно найти в Крепостях и Чёрных зонах. Квест выглядит следующим образом: захотите в крепость, наполненную ботами, находите и разминируете бомбу, после чего получаете ключ для Чёрной зоны.

Если игроки попадут уже в зачищенную Крепость, им предложат уничтожить определённое число ИИ-бойцов или игроков. Однако за это они получат лишь выкладку, тогда как ключ для Чёрной зоны останется недоступен.

Чёрная зона представляет собой ещё более сложную локацию, которая даёт несколько ценных предметов на время матча. Среди них, например, оружие с отличным чертежом.

Warzone 2 Фото: Activision

Сумка

Вернутся рюкзаки. В оригинальной Warzone их не было, но механика вообще-то существовала в Blackout — это королевская битва из Black Ops 4. Суть состоит в том, что теперь игроки ходят с сумкой, у которой ограничено место. Надо будет думать, что с собой брать, а что лучше оставить.

Если в Warzone после смерти вся экипировка игрока просто падала на землю, то в Warzone 2 упадёт основное оружие и рюкзак — все остальные вещи лежат именно там. Когда пользователь откроет его, у него появится меню с наполнением сумки убитого и его рюкзаком.

Рюкзак Фото: BigFryTV

ГУЛАГ

Помимо того, что теперь сражения проходят в формате «два на два», разработчики добавили ещё один интересный элемент. Игроки могут не убивать друг друга, а дождаться появления спецбойца Тюремщик — им управляет искусственный интеллект. Если убить его, то все четверо вернутся в строй.

Так команда королевской битвы хочет поднять ставки — станут ли обе команды договариваться, чтобы дождаться Тюремщика, или всё же попытаются убить друг друга.

Warzone 2 Фото: Activision

Разделение круга

В какой-то момент сокращения зоны в Warzone 2 локации поделятся на три самостоятельных круга, которые постепенно начнут сужаться в один. Между зонами будет опасность, поэтому до сужения предстоит оставаться в своей локации.

Разделение зоны Фото: Activision

Прокси-чат

Голосовой чат внутри королевской битвы будет работать с учётом местоположения. Поэтому, ведя переговоры с союзниками, вы неожиданно можете услышать переговоры противников — и они вас. Чем ближе, тем громче будет слышно. Таким образом, можно и общаться с противниками, договариваться или обманывать.

Ассимиляция и допросы

В некоторых режимах королевской битвы и DMZ игроки смогут объединяться с другими игроками в отряды прямо посреди матча. Пока не совсем понятно, как это будет работать — можно ли, например, как в The Division, в самый ответственный момент предать своих временных союзников?

А ещё ввели механику допроса — раненого врага можно допросить, чтобы узнать местоположение остальных его союзников.

Warzone 2 Фото: Activision

Королевская битва от третьего лица

Режим от третьего лица, который сейчас доступен в Modern Warfare 2, в течение первого сезона временно появится в королевской битве. Пока разработчики планируют его периодически добавлять и удалять, но при популярности режим могут сделать постоянным.

Warzone 2 Фото: Activision

Ещё есть DMZ — это аналог Escape from Tarkov и The Division

Про DMZ всё ещё известно преступно мало, а самое ёмкое описание — это аналог Escape from Tarkov и тёмной зоны The Division.

Суть: игроки отправляются на карту, чтобы найти ценный лут, после чего им нужно выбраться с локации. Убивать хоть кого-то необязательно. Вместе с вашим отрядом на карте присутствуют ИИ-бойцы и другие игроки.

Infinity Ward называет режим «ориентированным на сюжет», а среди задач на карте будут миссии от разных фракций и дополнительные цели. Именно под этот режим, скорее всего, изначально вернули механику рюкзака. И, похоже, на старте будет доступен только режим на троих — без соло, дуо и отрядов (четверо).

Warzone 2 Фото: Activision

У DMZ есть фундаментальные проблемы

DMZ остаётся тёмной лошадкой. Никто не понимает, в чём цель — если в королевской битве ты получаешь удовольствие от того, что можешь стать первым, то в DMZ твоя единственная цель — выбраться с локации. Желательно с лутом покруче. Но что с ним потом делать — просто зарабатывать какие-то деньги?

Долговечность режима под большим вопросом, а сыгравшие сравнивают его с Hazard Zone из Battlefield 2042. Именно DMZ называют более продуманным и увлекательным, но проблема у Warzone 2 и Battlefield 2042 одинаковая — отсутствие цели.

Вывели вы ценный груз и получили много денег за это. Их вы можете потратить, чтобы лучше выступить в следующем матче. Но зачем? Вот главный вопрос. Многие предполагают, что DMZ опустеет спустя неделю-две после запуска. Как это и было с Hazard Zone.

Вдобавок сыгравшие отмечают совсем бестолковых бойцов под управлением искусственного интеллекта. Тех, что патрулируют локацию, можно назвать совсем тупыми, но в локациях вроде Крепостей или Чёрных зон они ведут себя поинтереснее.

Впрочем, сыгравшие всё ещё отмечают, что на запуске всё может быть иначе — и разработчики явно прислушиваются ко мнению игроков и инфлюенсеров, поэтому со временем что-то может измениться. Но пока DMZ кажется забавой на пару вечеров.

Call of Duty: Warzone 2 выходит одновременно с первым сезоном Modern Warfare 2. Если совсем кратко, то в мультиплеер шутера добавят лишь две карты — ремейк Shipment и в течение сезона Shoot House из Modern Warfare (2019).

Ещё будет четыре новых вида оружия, изменённая система боевого пропуска в духе Fortnite, новая кооперативная миссия High Ground и хардкорный «Рейд» на троих. Также добавят шесть оперативников: Zeus в боевом пропуске, футболистов Месси, Неймара и Погба через магазин, а также Klaus и Gaz.

В целом для мультиплеера набор новинок скудный — за малое количество новых карт разработчиков уже критикуют.