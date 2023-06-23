Новый апдейт для Windows 11 приводит к безумной нагрузке системы из-за «Проводника»

Microsoft опубликовала детали нового бага в Windows 11, который приводит к 100%-ной нагрузке процессора и сильным тормозам во время работы в системе. С этой проблемой столкнулись некоторые пользователи, которые установили обновление KB5026372.
Как рассказали в Microsoft, подобная ситуация возникает, когда юзеры пытаются проверить разрешения доступа в диалоговом окне «Дополнительные параметры безопасности» для общих файлов и папок. При нажатии кнопки «Просмотреть действующий доступ» система отобразит пустое окно с результатами, которое «Проводник» попытается перезапустить бессчётное количество раз. Это и приводит к огромной нагрузке на процессор и тормозам.
Microsoft дала самый тривиальный совет пользователям, столкнувшимся с этим багом, — необходимо перезагрузить компьютер. Саму ошибку разработчики планируют исправить в ближайших обновлениях.
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