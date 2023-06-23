В России можно будет получить спортивный разряд по CS:GO и «Миру танков»

Российские киберспортсмены теперь смогут получить спортивные разряды и звания по дисциплине «Тактический трёхмерный бой» — об этом «Чемпионату» рассказали в Федерации компьютерного спорта России.

Дисциплина, признанная видом компьютерного спорта лишь год назад, включает в себя соревнования по Counter-Strike, Standoff 2, «Миру танков» и другим популярным шутерам и симуляторам.

Одними из первых турниров, на которых можно будет получить спортивный разряд, будет серия чемпионатов по «Миру танков» на платформе VK Play, которую разработчик игры Lesta Games проведёт совместно с ФКС России.

По словам президента Федерации компьютерного спорта Дмитрия Смита, такой шаг поможет развитию отечественных соревновательных игр.

Совместная работа трёх организаций будет направлена на популяризацию киберспорта вообще и на активное развитие турниров по «Миру танков» в частности. Нам нужно привлекать больше внимания к отечественным играм, показывать разработчикам, что в России можно — и нужно — создавать проекты, которые могут стать популярными на киберспортивной арене.