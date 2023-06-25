Кристофер Нолан сравнил финал «Оппенгеймера» с концовкой фильма «Начало»

Кристофер Нолан дал большое интервью изданию Wired, в котором рассказал о своей карьере в кино и о грядущем фильме «Оппенгеймер». Режиссёр поделился в том числе и концовкой картины, которая ему самому напоминает финальную сцену из «Начала». Она так и не ответила зрителю на вопрос, находится герой Леонардо Ди Каприо во сне или всё же в реальности.
Судя по всему, «Оппенгеймер» оставит тот же привкус недосказанности на финальных титрах.
Забавно, но мне кажется, что между концовками «Начала» и «Оппенгеймера» определённо есть связь, которую нужно исследовать. У «Оппенгеймера» сложная концовка. Она вызывает неоднозначные чувства.
«Оппенгеймер» расскажет историю научного руководителя Манхэттенского проекта Роберта Оппенгеймера, в рамках которого в годы Второй мировой войны разрабатывались первые образцы ядерного оружия. Вместе с Киллианом Мёрфи («Острые козырьки») в ленте снялись Эмили Блант («Грань будущего») и Роберт Дауни-младший («Мстители»).
Премьера «Оппенгеймера» состоится 21 июля. Новый фильм Кристофера Нолана официально не выйдет в России, однако наверняка доберётся до российских кинотеатров с помощью обходных путей.
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