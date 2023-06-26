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Вышла главная музыкальная композиция игры «Человек-паук 2»

Вышла главная музыкальная композиция игры «Человек-паук 2»
Аудио-версия:
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После того как заглавная музыкальная тема игры «Человек-паук 2» прозвучала на концерте в честь десятилетнего юбилея выставки The Game Awards, её опубликовали на цифровых площадках. Композицию уже можно послушать, она называется Great Together и длится чуть больше трёх минут.

Написал композицию Джон Песано, который ранее работал над саундтреками «Человека-паука» и «Человека-паука: Майлз Моралес».

Послушать композицию можно, например, на Spotify, но сервис прекратил свою работу в России ещё в начале 2022 года.

Фото: Spotify

Ниже можно прослушать трек. Автор роликов выложил его в двух частях.

Видео доступно на YouTube-канале UTD Wally. Права на видео принадлежат UTD Wally.

Видео доступно на YouTube-канале UTD Wally. Права на видео принадлежат UTD Wally.

«Человек-паук 2» выйдет 20 октября только на PS5. В игре можно будет переключаться между Питером Паркером и Майлзом Моралесом.

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