Вышла главная музыкальная композиция игры «Человек-паук 2»

После того как заглавная музыкальная тема игры «Человек-паук 2» прозвучала на концерте в честь десятилетнего юбилея выставки The Game Awards, её опубликовали на цифровых площадках. Композицию уже можно послушать, она называется Great Together и длится чуть больше трёх минут.
Написал композицию Джон Песано, который ранее работал над саундтреками «Человека-паука» и «Человека-паука: Майлз Моралес».
Послушать композицию можно, например, на Spotify, но сервис прекратил свою работу в России ещё в начале 2022 года.
Фото: Spotify
Ниже можно прослушать трек. Автор роликов выложил его в двух частях.
Видео доступно на YouTube-канале UTD Wally. Права на видео принадлежат UTD Wally.
Видео доступно на YouTube-канале UTD Wally. Права на видео принадлежат UTD Wally.
«Человек-паук 2» выйдет 20 октября только на PS5. В игре можно будет переключаться между Питером Паркером и Майлзом Моралесом.
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