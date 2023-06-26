В EA Sports FC 24 игроки смогут собрать состав из мужчин и женщин в одной команде

Известные инсайдеры и датамайнеры продолжают делиться информацией о EA Sports FC 24 — грядущей замене серии FIFA от Electronic Arts. Как сообщает портал FUTZone, разработчики готовят важнейшее изменение в режиме Ultimate Team.
Речь идёт о совмещении футболистов и футболисток в одной команде. Впервые в истории футбольных симуляторов от EA игроки смогут собрать себе состав мечты, состоящий не только из мужчин, но и из женщин. Они смогут выступать плечом к плечу на футбольном поле без каких-либо серьёзных ограничений.
Пока неясно, как именно это будет реализовано. Так, в FIFA 23 футболистки серьёзно отличались от своих мужских коллег как минимум скоростью, комплекцией и физическими показателями.
Всеми подробностями EA Sports FC 24 авторы обещали поделиться в июле — тогда мы и узнаем все детали игры. Релиз проекта должен состояться уже в конце сентября.
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