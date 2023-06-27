Сериал по Tomb Raider будет похож на оригинальные игры о Ларе Крофт из 90-х

Актриса и сценаристка Фиби Уоллер-Бридж в интервью изданию Vanity Fair поделилась подробностями о своей работе над сериалом о Ларе Крофт, который она создаёт для Amazon.

Девушка призналась, что в подростковом возрасте увлекалась играми серии Tomb Raider, поэтому хочет показать ту самую Лару Крофт — до момента, когда её «просто начали использовать как секс-символ».

Я чувствую, что готова к этому. Я могу взять бразды правления франшизой в жанре экшн с персонажем, которого я обожаю, а также просто вернуть немного той атмосферы 90-х. Это такое прекрасное чувство — понимать, что ты знаешь, что делать.

Слухи о том, что Amazon собирается снимать сериал о Ларе Крофт, появились в январе. Тогда же стало известно, что компания также планирует выпустить полнометражный фильм и новую игру Tomb Raider.