Сериал по Tomb Raider будет похож на оригинальные игры о Ларе Крофт из 90-х
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Актриса и сценаристка Фиби Уоллер-Бридж в интервью изданию Vanity Fair поделилась подробностями о своей работе над сериалом о Ларе Крофт, который она создаёт для Amazon.
Девушка призналась, что в подростковом возрасте увлекалась играми серии Tomb Raider, поэтому хочет показать ту самую Лару Крофт — до момента, когда её «просто начали использовать как секс-символ».
Я чувствую, что готова к этому. Я могу взять бразды правления франшизой в жанре экшн с персонажем, которого я обожаю, а также просто вернуть немного той атмосферы 90-х. Это такое прекрасное чувство — понимать, что ты знаешь, что делать.
Слухи о том, что Amazon собирается снимать сериал о Ларе Крофт, появились в январе. Тогда же стало известно, что компания также планирует выпустить полнометражный фильм и новую игру Tomb Raider.
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