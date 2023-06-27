Авторы World of Tanks готовят новую игру — экшен Project CW про более современные танки

Разработчики танкового онлайн-симулятора World of Tanks (в России выходит под названием «Мир танков») работают над новой игрой в похожем жанре — об этом сообщил портал WOT Express со ссылкой на свои источники.

По словам инсайдеров, Project CW (рабочее название игры) будет иметь похожий геймплей с командными боями, но с участием более современных танков, созданных во времена Холодной войны и позже.

Видео доступно на YouTube-канале Wotclue. Права на видео принадлежат WOT Express.

Разработчики также вдохновлялись Battlefield — например, основным режимом будет захват и удержание точек, за которые команда будет набирать очки. Также в Project CW будет продвинутая система кастомизации и разрушение отдельных частей танка.

Игра уже якобы прошла первые тесты. Релиз состоится не раньше осени 2024 года в WGC и Steam.