Авторы World of Tanks готовят новую игру — экшен Project CW про более современные танки

Разработчики танкового онлайн-симулятора World of Tanks (в России выходит под названием «Мир танков») работают над новой игрой в похожем жанре — об этом сообщил портал WOT Express со ссылкой на свои источники.
По словам инсайдеров, Project CW (рабочее название игры) будет иметь похожий геймплей с командными боями, но с участием более современных танков, созданных во времена Холодной войны и позже.
Видео доступно на YouTube-канале Wotclue. Права на видео принадлежат WOT Express.
Разработчики также вдохновлялись Battlefield — например, основным режимом будет захват и удержание точек, за которые команда будет набирать очки. Также в Project CW будет продвинутая система кастомизации и разрушение отдельных частей танка.
Игра уже якобы прошла первые тесты. Релиз состоится не раньше осени 2024 года в WGC и Steam.
- 27 июня 2023
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