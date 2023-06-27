Assassin's Creed Revelations внезапно сняли с продажи в Steam
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27 июня Ubisoft внезапно сняла с продажи Assassin's Creed Revelations в Steam. В магазине Valve появилось сообщение, что отныне игра больше не продаётся на платформе. При этом остальные части серии всё ещё доступны для покупки.
Фото: Steam
Интересно, что на официальном сайте Ubisoft «Откровения» также можно приобрести на ПК для магазина Ubisoft Connect.
Фото: Ubisoft
Пока неясно, с чем связана пропажа Revelations из Steam. Также неясно, почему дополнения для игры всё ещё доступны для покупки — сама Ubisoft не комментировала ситуацию.
Прошлым летом компания отключила мультиплеер в Assassin's Creed 2, Brotherhood и Revelations — прямо перед закрытием серверов фанаты устроили прощальные матчи, чтобы почтить память сетевых режимов.
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