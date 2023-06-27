Assassin's Creed Revelations внезапно сняли с продажи в Steam

27 июня Ubisoft внезапно сняла с продажи Assassin's Creed Revelations в Steam. В магазине Valve появилось сообщение, что отныне игра больше не продаётся на платформе. При этом остальные части серии всё ещё доступны для покупки.

Фото: Steam

Интересно, что на официальном сайте Ubisoft «Откровения» также можно приобрести на ПК для магазина Ubisoft Connect.

Фото: Ubisoft

Пока неясно, с чем связана пропажа Revelations из Steam. Также неясно, почему дополнения для игры всё ещё доступны для покупки — сама Ubisoft не комментировала ситуацию.

Прошлым летом компания отключила мультиплеер в Assassin's Creed 2, Brotherhood и Revelations — прямо перед закрытием серверов фанаты устроили прощальные матчи, чтобы почтить память сетевых режимов.