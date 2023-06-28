Видеокарты NVIDIA RTX 5000 выйдут в 2025 году

Издание Videocardz.net показало утекшую в Сеть дорожную карту NVIDIA на ближайшие годы. Как выяснилось, запускать новое поколение видеокарт, RTX 5000, компания планирует только в 2025 году.
Если говорить более точно, то релиз графических адаптеров нового поколения от NVIDIA запланирован на первую половину 2025 года. Точной даты в дорожной карте не было. Видеокарта пока без официального названия на манер RTX 5000. В карте устройство обозначается как Ada Lovelace Next.
Фото: Videocardz
Если новое поколение видеокарт от NVIDIA выйдет только в 2025 году, то между выходом первых карт RTX 40 и нового поколения пройдёт около трёх лет, хотя обычно компания придерживалась двухлетнего цикла между своими видеокартами.
Судя по всему, в планах произошли некоторые изменения.
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