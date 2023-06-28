Авторы зомби-выживача DayZ официально работают над продолжением

В США продолжается судебное разбирательство по поводу сделки между Microsoft и Activision Blizzard. Корпорация Сатьи Наделлы пытается убедить судью и антимонопольное ведомство в том, что покупка не навредит игровой индустрии.
Тем временем в Сети продолжают всплывать внутренние документы Microsoft с ранее конфиденциальной информацией. В одном из опубликованных изображений журналисты обратили внимание на досье чешской студии Bohemia, которую составили сотрудники Xbox. В нём указано, что студия работает над продолжением культового зомби-выживача DayZ.
Фото: Microsoft
При этом каких-либо сроков выхода не указано. Возможно, игра находится ещё на очень ранней стадии разработки и выйдет уже после Arma 4.
Оригинальная DayZ изначально была модификацией для шутера Arma 2, которую разработал моддер Дин Холл. Спустя некоторое время он объединил усилия с разработчиками из Bohemia, выпустив в 2013 году полноценную DayZ. Зомби-выживач пробыл в раннем доступе до 2018 года, после чего также вышел и на консолях. Тем временем пиковый онлайн игры в Steam ежедневно превышает 60 тысяч игроков.
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