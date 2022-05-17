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Анонсирована ArmA 4. Релиз очень не скоро

Анонсирована ArmA 4. Релиз очень не скоро
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Создатели ArmA на презентации о будущем серии рассказали, что работают над четвёртой частью. Тактический шутер создаётся на новом движке для ПК и консолей, но дату релиза пока не назвали.

В честь анонса авторы представили стильный ролик, в котором прошлись по истории серии и показали, что фанатов ждёт в будущем.

Первым шагом на пути к ArmA 4 стала ArmA Reforger, которая уже доступна в раннем доступе Steam и на консолях Xbox Series. В ней разработчики тестируют новый движок и возможности моддинга, которые будут доступны и на ПК, и на консолях. Авторы описывают шутер как модифицируемую платформу.

ArmA 3, последняя часть серии, вышла в 2013 году, поэтому разработчики хотели показать фанатам развитие франшизы. Для ArmA Reforger планируется несколько крупных патчей, в которых будут тестироваться новые функции перед релизом четвёртой части.

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