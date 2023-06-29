Ремейк Silent Hill 2 выйдет в начале 2024 года — актёр Люк Робертс

Известный инсайдер Dusk Golem поделился новыми деталями ремейка Silent Hill 2. По его данным, грядущий проект будет куда больше оригинальной игры 2001 года, однако, что именно подразумевается под этой фразой, точно неизвестно.

Тем временем актёр Люк Робертс, исполняющий в проекте главную роль, назвал примерную дату релиза: начало 2024 года. Многие ожидали выход ремейка в 2023 году, однако, учитывая молчание Konami и разработчиков, а также отсутствие показов игры на летних презентациях, подобный исход кажется маловероятным.

Silent Hill 2 — ремейк культовой игры 2001 года, которым занимаются польская студия Bloober Team, авторы Layers of Fear, Observer и The Medium. Разработка проекта стартовала три года назад в атмосфере строжайшей секретности, и лишь в прошлом октябре Konami рассказала о будущем культовой серии.