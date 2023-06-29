Team Spirit сыграла вничью оба стартовых матча на Bali Major 2023 по Dota 2

В Индонезии завершились матчи группы А в рамках Bali Major 2023 по Dota 2. Почти все коллективы провели по две серии best-of-2 (по две игры).

Промежуточными лидерами подгруппы стали китайская Team Aster и шведский состав Team Liquid, выигравшие по три карты из четырёх. Российская Team Spirit оба матча (с Tundra и Aster) сыграла вничью 1:1.

Фото: Liquipedia

Напомним, четыре лучшие команды пройдут в верхнюю сетку плей-офф, ещё две — в нижнюю сетку, остальные три покинут турнир. Матчи групповой стадии проходят с 29 июня по 3 июля.

Bali Major 2023 — третий и последний мэйджор текущего сезона. Команды разыгрывают $ 500 тыс. и семь прямых путёвок на чемпионат мира The International, который пройдёт в октябре в Сиэтле.