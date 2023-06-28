Русские идут за титулом! Главное о чемпионате Bali Major 2023 по Dota 2

В четверг, 29 июня, в Индонезии начнётся Bali Major 2023, главный турнир лета по Dota 2. Лучшие команды планеты соберутся в пятизвёздочном туристическом комплексе на берегу Индийского океана, однако мыслями будут далеки от отдыха — впереди их ждёт напряжённая борьба.
Это третий и последний мэйджор-турнир текущего сезона. Bali Major, помимо стандартного приза в $ 500 000, станет последней возможностью напрямую попасть на The International 12, осенний чемпионат мира с многомилионным призовым фондом.
Логотип Bali Major 2023
Фото: IO Esports
Что ждёт команды и зрителей в ближайшие полторы недели? Об этом мы подробно расскажем ниже.
- Участники Bali Major 2023
- Битва за The International 2023
- Формат и расписание Bali Major по Dota 2
- Где смотреть Bali Major 2023 — прямая трансляция
Участники Bali Major 2023
На главном турнире лета по Dota 2 сразятся 18 призёров региональных лиг. По большей части на Бали слетелись все топовые команды мира — не хватает разве что азиатской Talon Esports, которая неожиданно провалила последнюю часть сезона.
В числе прочих за титул готовы бороться европейские Gaimin Gladiators (победитель всех четырёх топ-турниров этого года), Team LIquid (финалист обоих мэйджоров в 2023-м) и Tundra Esports — действующий чемпион мира.
Опасно выглядят набравшая форму PSG.LGD из Китая, североамериканская Shopify Rebellion и перуанский ростер Evil Geniuses. Кроме того, всегда возможны сюрпризы: к примеру, местные фанаты ожидают, что на домашнем мэйджоре смогут проявить себя Execration или Bleed Esports.
Наш регион вновь представят Team Spirit, 9Pandas и BetBoom Team. Надо сказать, что вся троица находится в хорошей форме и тоже может претендовать как минимум на выход в призовую топ-8, как максимум — на борьбу за кубок.
Полные составы команд-участниц Bali Major 2023 с тренерами
Фото: Liquipedia
Битва за The International 2023
Интересно, что для большинства команд-участниц победа не выглядит основной целью на турнире — гораздо важнее набрать необходимое количество рейтинговых очков, чтобы попасть на чемпионат мира, The International 2023. И их можно понять, ведь там призовой будет в десятки раз больше, чем полмиллиона на Бали.
The International — мечта любого игрока в Dota 2, ради которого многие готовы пожертвовать текущими результатами (даже на таком важном турнире, как мэйджор). К примеру, пять команд уже обеспечили себе слот на TI12 и, вполне вероятно, не будут выкладываться на максимум, а предпочтут немного отдохнуть.
Текущее положение команд в рейтинге DPC 2023
Фото: Liquipedia
Неразыгранными остаются ещё семь путёвок на The International, на которые претендуют 14 команд. Играть в напряжённых отборочных, где всегда полно неприятных для фаворитов сюрпризов, не хочет никто — поэтому нужно пользоваться последней возможностью набирать очки на Бали.
Российские Team Spirit и 9Pandas пока расположились в рейтинге очень комфортно и имеют хорошие шансы попасть на TI12 напрямую. Для этого каждой из них достаточно попасть в топ-8 — но даже в случае провала есть неплохая вероятность остаться в топ-12 рейтинга.
Для BetBoom Team задача чуть труднее: для того чтобы гарантировать себе слот на The International, на летнем мэйджоре нужно занимать минимум 5–6-е место. Если же команда окажется за пределами призовой восьмёрки, шансы на инвайт остаются лишь в теории, ведь сейчас BB Team уже находится на шаткой 12-й позиции в рейтинге.
Шансы получить приглашение на The International 2023 в зависимости от результатов на Bali Major
Фото: Dota2.ru
Формат и расписание Bali Major по Dota 2
Турнир пройдёт по привычной для мэйджоров по «Доте» схеме. Сначала все участники будут разделены на две группы, в которых с 29 июня по 3 июля сыграют по системе «каждый с каждым».
Матчи будут начинаться в 5:00 по московскому времени. Полное расписание, а также текущие результаты игр можно найти на страничке турнира в нашем матч-центре.
Результаты жеребьёвки группового этапа Bali Major 2023
Фото: IO Esports
В плей-офф попадут по шесть лучших команд из каждой подгруппы, остальные отправятся домой. При этом коллективы, занявшие 1–4-е места, начнут решающий этап с верхней сетки — это значит, что они смогут потерпеть одно поражение и всё равно продолжить выступление на турнире.
Матчи на вылет пройдут с 5 по 9 июля, последние три дня коллективы выступят на открытой площадке комплекса AYANA Estate со зрителями. Начало игр — в 5:00, кроме последнего дня (в 7:00 по мск).
Расписание плей-офф Bali Major 2023 по дням
Фото: LIquipedia
Призовые на Bali Major 2023
- Победитель — $ 200 тыс. + 600 рейтинговых очков;
- 2-е место — $ 100 тыс. + 550 рейтинговых очков;
- 3-е место — $ 75 тыс. + 500 рейтинговых очков;
- 4-е место — $ 50 тыс. + 450 рейтинговых очков;
- 5–6-е места — $ 25 тыс. + 400 рейтинговых очков;
- 7–8-е места — $ 12,5 тыс. + 300 рейтинговых очков.
Где смотреть Bali Major 2023 — прямая трансляция
Турнир на русском языке будет освещать студия FISSURE — прямой эфир всех матчей будет доступен бесплатно на её Twitch-канале или в плеере ниже.
Поскольку на групповой стадии четыре матча проходят параллельно, в первые дни также будут доступны второй, третий и четвёртый каналы.
Кроме того, матчи Bali Major будут освещать популярные блогеры на собственных каналах Twitch и YouTube. Это будут неформальные комьюнити-касты, больше направленные на развлечение зрителей.
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