Авторы «Голлума» отменили разработку новой игры по «Властелину колец»

Авторы провальной Gollum — студия Daedalic — отменили большую игру по вселенной «Властелин колец». Проект разрабатывали с середины 2022 года — производство частично оплачивало немецкое министерство экономики.

Разработку новой большой игры по франшизе «Властелин колец» остановили на фоне закрытия игровой студии Daedalic. Компания решила заниматься только издательской деятельностью. В текущем финансовом году она выпустит восемь тайтлов от сторонних разработчиков.

Ещё в Deadlic пройдут сокращения — компанию покинут 25 из 90 штатных специалистов. Её проблемы во многом связаны с провальной Gollum — экшен стал первым большим игровым проектом немецких издателей и уже в прошлом разработчиков.

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Amazon Games при этом продолжает разрабатывать недавно анонсированный проект по «Властелину колец» — игра будет в жанре MMORPG.