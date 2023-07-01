Третий сезон сериала «Ведьмак» оценили в разы ниже предыдущих

Первую половину третьего сезона сериала «Ведьмак» критики приняли гораздо прохладнее первых двух. На популярном агрегаторе iMDB средняя оценка каждой серии первого сезона или превышает 8 баллов, или к ней стремится. То же касается и второго сезона. А у первых пяти серий недавно вышедшей первой половины третьего сезона средний балл каждой серии не достигает отметки 8. Первый эпизод оценили в 7,3 балла из 10, а последней и вовсе «влепили» оценку 6,4.

А самая низкооценённая серия за всю историю сериала «Ведьмак» на iMDB — четвёртая — ей поставили 5,9 балла.

На сайте Rotten Tomatoes у третьего сезона «Ведьмака» всего 49% свежести от аудитории, тогда как от критиков — 86%. Люди массово занижают рейтинг шоу. По большей части причина в том, что третий сезон станет для Генри Кавилла в роли Геральта последним, а дальше его заменит Лиам Хемсворт.