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Илон Маск запретил читать больше 600 сообщений в «Твиттере» в день

Илон Маск запретил читать больше 600 сообщений в «Твиттере» в день
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Днём 1 июля пользователи «Твиттер» столкнулись со странной проблемой — при чтении сообщений в соцсети они попадали на ошибку «Превышен лимит запросов. Пожалуйста, повторите попытку через несколько секунд».

Сначала многие посчитали, что «Твиттер» столкнулся с большой нагрузкой, однако через несколько часов владелец социальной сети Илон Маск объявил об очередных изменения работы площадки — сейчас их называют временными.

Как оказалось, теперь люди могут читать только… 600 твитов в день. Если быть точным, теперь есть три «уровня» аккаунта:

  • Подтверждённый аккаунт (платишь за подписку Blue) — можешь читать 6000 сообщений в день.
  • Обычный аккаунт — 600 сообщений в день
  • Новый обычный аккаунт — 300 сообщений в день.

По словам Маска, на подобную систему перешли из-за огромной нагрузки на базу данных «Твиттера» и какие-то манипуляции с системой. При этом в детали бизнесмен не вдаётся.

Обновление. Илон Маск заявил, что «скоро» лимит поднимут до 8000, 800 и 400 твитов в день.

Ожидаемо реакция сообщества оказалась оглушительной — люди просто в шоке, что сама социальная сеть начинает ограничивать возможность использовать её. Другие, впрочем, считают, что произошло какая-то внештатная ситуация, с которой никак иначе оперативно не справиться. Кто-то, однако, не ожидает, что работа нормализуется.

После покупки Илоном Маском «Твиттера» многие пытались найти альтернативу, но, кажется, настолько громкой и вездесущей проблемы ещё не возникало. Возможно, с таким подходом рабочая и популярная альтернатива «Твиттера» всё же появится.

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