Создатель «Твиттера» Джек Дорси вступился за Илона Маска
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Создатель «Твиттера» Джек Дорси с пониманием отнёсся к странному, по мнению многих, решению Илона Маска ограничить суточный лимит просмотра постов в соцсети. Вчера Маск разрешил обычным пользователям смотреть только по 600 публикаций в день.
Джек напомнил, что управлять «Твиттером» очень сложно. Поэтому он не критикует нетипичные решения руководства, а относится к нововведениям с пониманием. Он уверен, что соцсеть в ближайшее время будет процветать.
Управлять «Твиттером» сложно. Никому не желаю такого стресса. Я верю, что команда делает всё возможное в условиях огромных ограничений. Легко критиковать решения издалека… Я знаю, что цель состоит в том, чтобы «Твиттер» процветал. Это произойдёт.
Илон Маск заявил, что «скоро» лимит поднимут до 8000, 800 и 400 твитов в день.
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