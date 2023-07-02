Создатель «Твиттера» Джек Дорси вступился за Илона Маска

Создатель «Твиттера» Джек Дорси с пониманием отнёсся к странному, по мнению многих, решению Илона Маска ограничить суточный лимит просмотра постов в соцсети. Вчера Маск разрешил обычным пользователям смотреть только по 600 публикаций в день.

Джек напомнил, что управлять «Твиттером» очень сложно. Поэтому он не критикует нетипичные решения руководства, а относится к нововведениям с пониманием. Он уверен, что соцсеть в ближайшее время будет процветать.

Управлять «Твиттером» сложно. Никому не желаю такого стресса. Я верю, что команда делает всё возможное в условиях огромных ограничений. Легко критиковать решения издалека… Я знаю, что цель состоит в том, чтобы «Твиттер» процветал. Это произойдёт.

Илон Маск заявил, что «скоро» лимит поднимут до 8000, 800 и 400 твитов в день.