На VK Fest представили панель игры Atomic Heart

1 и 2 июля на фестивале VK Fest в Санкт-Петербурге презентовали яркую панель, посвящённую нашумевшему ретрофутуристическому экшену Atomic Heart. На панели были косплееры персонажей игры, с которыми можно было сфотографироваться. Ещё на ней показывали иммерсивное шоу, а любой желающий мог приять участие в розыгрышах подарков.

Фотоотчёт с VK Fest опубликовала официальная группа Atomic Heart в VK.

Панель Atomic Heart на VK Fest

Фото: Группа Atomic Heart в VK

Фото: Группа Atomic Heart в VK

Фото: Группа Atomic Heart в VK

Фото: Группа Atomic Heart в VK

Фото: Группа Atomic Heart в VK

Фото: Группа Atomic Heart в VK

Фото: Группа Atomic Heart в VK

Фото: Группа Atomic Heart в VK

Фото: Группа Atomic Heart в VK

Фото: Группа Atomic Heart в VK

Фото: Группа Atomic Heart в VK

Фото: Группа Atomic Heart в VK

Фото: Группа Atomic Heart в VK

Фото: Группа Atomic Heart в VK

Разработчики Atomic Heart недавно опубликовали новый трейлер первого дополнения для игры под названием «Инстинкт Истребления». Оно поступит в продажу уже 2 августа и расскажет в том числе о ремонтном шкафе Элеаноре.

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Игра Atomic Heart доступна на всех стационарных консолях и ПК.