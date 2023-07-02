На VK Fest представили панель игры Atomic Heart

1 и 2 июля на фестивале VK Fest в Санкт-Петербурге презентовали яркую панель, посвящённую нашумевшему ретрофутуристическому экшену Atomic Heart. На панели были косплееры персонажей игры, с которыми можно было сфотографироваться. Ещё на ней показывали иммерсивное шоу, а любой желающий мог приять участие в розыгрышах подарков.
Фотоотчёт с VK Fest опубликовала официальная группа Atomic Heart в VK.
Панель Atomic Heart на VK Fest
Фото: Группа Atomic Heart в VK
Фото: Группа Atomic Heart в VK
Фото: Группа Atomic Heart в VK
Фото: Группа Atomic Heart в VK
Фото: Группа Atomic Heart в VK
Фото: Группа Atomic Heart в VK
Фото: Группа Atomic Heart в VK
Фото: Группа Atomic Heart в VK
Фото: Группа Atomic Heart в VK
Фото: Группа Atomic Heart в VK
Фото: Группа Atomic Heart в VK
Фото: Группа Atomic Heart в VK
Фото: Группа Atomic Heart в VK
Фото: Группа Atomic Heart в VK
Разработчики Atomic Heart недавно опубликовали новый трейлер первого дополнения для игры под названием «Инстинкт Истребления». Оно поступит в продажу уже 2 августа и расскажет в том числе о ремонтном шкафе Элеаноре.
Игра Atomic Heart доступна на всех стационарных консолях и ПК.
- 2 июля 2023
-
15:00
-
14:37
-
14:06
-
13:30
-
12:49
-
12:28
- 1 июля 2023
-
21:37
-
21:00
-
18:46
-
18:02
-
17:05
-
16:30
-
16:08
-
15:41
-
15:35
-
15:05
-
14:27
-
13:59
-
13:23
-
12:52
-
12:31
- 30 июня 2023
-
21:56
-
21:36
-
21:04
-
21:00
-
20:28
-
19:58
-
19:32
-
19:29
-
19:01
-
18:29
-
17:55
-
17:36
-
17:29
-
17:12