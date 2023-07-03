Умер Леандро Де Ниро — внук знаменитого актёра Роберта Де Ниро

3 июля умер Леандро Де Ниро — внук культового актёра Роберта Де Ниро. Молодому человеку было всего 19 лет, причина смерти не уточняется.

О трагедии в семье рассказала его мать и по совместительству дочь Роберта — Дрена Де Ниро. Она опубликовала эмоциональное прощание со своим сыном в соцсетях.

Ты был моей радостью, моим сердцем и самым светлым, что когда-либо было в моей жизни. Я бы очень хотела сейчас быть с тобой. Я не знаю, как жить без тебя, но постараюсь продолжить распространять любовь и свет — те чувства, которые ты заставил меня ощутить, когда я стала твоей мамой. Покойся с миром в вечном раю, мой дорогой мальчик.

Леандро, Дрена и Роберт Де Ниро на совместной фотографии Фото: Соцсети Дрены Де Ниро

За свою жизнь Леандро успел сыграть в одной крупной картине — «Звезда родилась» с Брэдли Купером и Леди Гагой. В нём актёр исполнил эпизодическую роль Лео Стоуна.