AMD подарит космическую Starfield покупателям процессоров Ryzen 7000
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Ритейлер Newegg поделился деталями новой акции, которая пройдёт как минимум в магазинах компании. Покупатели процессоров серии Ryzen 7000 получат в подарок стандартное издание Starfield — космической ролевой игры от авторов «Скайрима» и Fallout 4.
Судя по информации Newegg, предложение распространяется на чипы от Ryzen 5 7600 и более дорогие. Bethesda и AMD пока не объявляли о старте акции, поэтому точные условия и сроки проведения пока неизвестны.
Ранее компании заявили о тесном сотрудничестве при разработке Starfield. AMD помогает разработчикам в оптимизации проекта на ПК и Xbox Series, что с большой вероятностью ставит крест на официальной поддержке технологии масштабирования изображения NVIDIA DLSS.
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