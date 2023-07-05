В ремейке Persona 3 нельзя провалить отношения с другими персонажами

Геймдиректор ремейка Persona 3 Такуя Ямагути поделился новыми деталями проекта. Автор заявил, что в игре больше нельзя будет разорвать социальную связь с персонажем, если принимать неправильные решения в диалогах или игнорировать его предложения.

При этом игроки всё ещё смогут серьёзно ухудшить отношения с героями, однако для этого теперь нужно будет действительно постараться. Например, если вовсе не обращать внимания на того или иного персонажа, он всё ещё останется близким другом главного героя.

Судя по всему, разработчики решили воспользоваться схемой отношений из Persona 5 — последней номерной части серии. В ней куда меньше различных ограничений, дополнительных условий и наказаний для игрока, чем раньше.

Ремейк Persona 3 поступит в продажу в начале 2024 года на ПК и консолях. В игре будет поддержка русского языка.