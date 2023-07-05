Team Spirit представила состав по Counter-Strike 2 — клуб подписал трёх игроков академии
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Киберспортивный клуб Team Spirit анонсировал новичков состава по шутеру Counter-Strike. В анонсе упоминается, что это ростер именно по CS2, а не по CS:GO.
К ветеранам команды Леониду chopper Вишнякову и Борису magixx Воробьёву присоединились три игрока молодёжного состава «драконов» — ArtFr0st, zont1x и donk с декабря 2021 года выступали за Spirit Academy.
Видео доступно на YouTube-канале Team Spirit CS2. Права на видео принадлежат Team Spirit.
Новый состав Team Spirit по CS2:
- Леонид chopper Вишняков;
- Борис magixx Воробьёв;
- Артем ArtFr0st Харитонов;
- Мирослав zont1x Плахотя;
- Данил donk Крышковец.
Напомним, клуб объявил об изменениях в составе 22 июня. Роберт Patsi Исянов уже перешёл в Team Liquid, а s1ren и w0nderful пока остаются без команды.
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