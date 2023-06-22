Состав Team Spirit по CS:GO покинули три игрока — один уже перешёл в Liquid
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Ростер киберспортивного клуба Team Spirit по шутеру CS:GO лишился сразу трёх игроков — коллектив покинули Павел s1ren Оглоблин, Игорь w0nderful Жданов и Роберт Patsi Исянов.
Кто заменит их в основном составе «драконов», пока не сообщается. При этом Патси уже нашёл себе новый дом: 19-летний российский рифлер теперь будет выступать за Team Liquid.
Видео доступно на YouTube-канале Team Spirit. Права на видео принадлежат Team Spirit.
Team Liquid также подписала болгарского игрока Алекса Rainwaker Петрова, а легенда американского клуба Джонатан EliGE Яблоновски с сегодняшнего дня переходит в инактив.
Состав Team Spirit по CS:GO
- Борис magixx Воробьёв
- Леонид chopper Вишняков
Состав Team Liquid по CS:GO
- Кит NAF Маркович
- Джошуа oSee Ом
- Марэк YEKINDAR Галинскис
- Роберт Patsi Исянов
- Алекс Rainwalker Петров
Ранее стало известно, что Дюпри покинул состав Team Vitality спустя месяц после победы на мэйджоре в Париже.
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