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Состав Team Spirit по CS:GO покинули три игрока — один уже перешёл в Liquid

Состав Team Spirit по CS:GO покинули три игрока — один уже перешёл в Liquid
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Ростер киберспортивного клуба Team Spirit по шутеру CS:GO лишился сразу трёх игроков — коллектив покинули Павел s1ren Оглоблин, Игорь w0nderful Жданов и Роберт Patsi Исянов.

Кто заменит их в основном составе «драконов», пока не сообщается. При этом Патси уже нашёл себе новый дом: 19-летний российский рифлер теперь будет выступать за Team Liquid.

Видео доступно на YouTube-канале Team Spirit. Права на видео принадлежат Team Spirit.

Team Liquid также подписала болгарского игрока Алекса Rainwaker Петрова, а легенда американского клуба Джонатан EliGE Яблоновски с сегодняшнего дня переходит в инактив.

Состав Team Spirit по CS:GO

  • Борис magixx Воробьёв
  • Леонид chopper Вишняков

Состав Team Liquid по CS:GO

  • Кит NAF Маркович
  • Джошуа oSee Ом
  • Марэк YEKINDAR Галинскис
  • Роберт Patsi Исянов
  • Алекс Rainwalker Петров

Ранее стало известно, что Дюпри покинул состав Team Vitality спустя месяц после победы на мэйджоре в Париже.

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