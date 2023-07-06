Представлен симулятор баскетбола NBA2K24 — на обложке будет Коби Брайант
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Студия 2K Games представила новую часть своего спортивного симулятора NBA2K, посвящённого одноимённой баскетбольной лиге.
Предзаказать NBA2K24 можно будет уже с завтрашнего дня. На обложке премиум-версий (Kobe Bryant Edition и Black Mamba Edition) изображён легендарный баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант.
Ранее он трижды появлялся на обложке игры от 2K.
Фото: 2K
Вероятнее всего, NBA2K24 будет несильно отличаться от предыдущей игры серии. Игра выйдет на всех основных платформах, включая Nintendo Switch и мобильные устройства. Релиз намечен на начало осени.
В начале июня подписчикам PS Plus стала доступна актуальная версия спортсима — NBA 2K23. Вместе с ней можно бесплатно попробовать Jurassic World Evolution 2.
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