Геймер выбил нож в CS:GO за 13 млн рублей — хотя начал играть всего неделю назад

Сегодня, 7 июля, стало известно, что некий очень удачливый игрок смог выбить редкий вариант ножа Керамбит в CS:GO, хотя впервые запустил игру около недели назад.

Речь о 387 Pattern Blue Gem Karambit — вероятность получить такой нож составляет 0,001%, а стоимость оценивается в $ 150 тыс. (13,8 млн рублей по нынешнему курсу). При этом парень провёл в CS:GO чуть больше 30 часов и открыл 200 кейсов — это был его первый нож.

В беседе с блогером Джейком Лаки, который и обратил внимание на случай, счастливчик признался, что ему всего 18 лет и он служит в армии. Теперь он собирается продать нож и отложить полученные деньги до нужного случая.

Ранее мы писали о продаже подобного ножа вместе с редким скином на AK-47 — общая сумма сделки составила полмиллиона долларов.