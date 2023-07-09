На Twitch появятся «Истории» и новая лента рекомендаций

8 июля прошёл TwitchCon — большой ивент, посвящённый новостям стриминговой платформы Twitch. В этот раз мероприятие состоялось в Париже и оказалось знаковым для компании: авторы представили «Истории» — серии коротких видео, которые скоро смогут публиковать пользователи.
Первый взгляд на «Истории» в Twitch
Фото: Twitch
Как рассказали создатели платформы, нововведение станет общедоступным уже в октябре. Публикуемые «Истории» не должны нарушать общие правила платформы. Пользователи также смогут делать их закрытыми — только для платных подписчиков — и открытыми, то есть видимыми для абсолютно всей аудитории.
В будущем создатели Twitch также планируют добавить ленту рекомендаций под названием Discovery Feed. С помощью неё стримеры смогут увеличивать свою аудиторию, отмечают в администрации. В ней можно будет публиковать клипы, лучшие моменты и даже записанные трансляции.
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