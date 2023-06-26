В «Телеграме» скоро появятся «Истории» — как в «Инстаграме»* и во «ВКонтакте»

Создатель «Телеграма» Павел Дуров сделал большой анонс в своём личном канале, представив «Истории» — серии коротких видео, которые скоро смогут публиковать пользователи. Подобный функционал есть во многих современных сервисах, включая «Инстаграм»* и «ВКонтакте». Предприниматель заявил, что ранее был против введения этой функции, однако аудитория постоянно просила его идти в ногу со временем.

Дуров отметил, что «Истории» в «Телеграме» будут выполнены в духе других функций приложения. Пользователи смогут настраивать приватность видео, их продолжительность, длительность показа в ленте, а также многое другое. Создатель мессенджера обещает и некие сюрпризы, о которых он расскажет чуть позже.

Запуск «Историй» в «Телеграме» состоится в начале июля. Дуров обещает, что с их появлением сервис станет ещё ближе к социальным сетям.

Подобный ход кажется логичным: «Телеграм» стал популярнее WhatsApp у молодёжи в России

* — «Инстаграм»* и «Фейсбук»* запрещены в России. Деятельность компании Meta считается в России экстремистской.