EA анонсировала игру про Чёрную Пантеру из комиксов Marvel

Electronic Arts объявила о формировании своей новой внутренней студии — Cliffhanger Games. Компания будет расположена в Сиэтле, а её первым проектом станет одиночный экшен от третьего лица по «Чёрной Пантере» из комиксов и фильмов Marvel.

Разработчики отмечают, что это будет строго одиночная игра с упором на сюжет и уникальные черты персонажа. Все остальные детали проекта держатся в тайне — судя по всему, он ещё на ранней стадии разработки. Это также означает, что игра точно не выйдет на PS4 и Xbox One.

Основной костяк студии Cliffhanger Games составили бывшие сотрудники Monolith — создатели дилогии Shadow of Mordor. Кроме того, в команде присутствуют и другие ветераны индустрии, включая разработчиков God of War, Halo Infinite и серии Call of Duty.