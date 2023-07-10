Звезда сериала «Офис» Рэйн Уилсон: я не был счастлив на съёмках, я хотел быть кинозвездой

Американский актёр Рэйн Уилсон поделился своими впечатлениями от культового сериала «Офис», в котором он играл одну из главных ролей. Артист воплощал персонажа Дуайта Шрута и участвовал в съёмках шоу на протяжении всех девяти сезонов.

Как признался Уилсон, он так и не почувствовал себя настоящей кинозвездой. Он прекрасно понимал, что был частью знакового проекта и зарабатывал на нём много денег, однако этого ему было недостаточно. Он хотел стать настоящей большой кинозвездой.

Я прекрасно понимал, что снимаюсь в одном из величайших телешоу. Люди его обожают. Но я был несчастлив. Я думал: «Почему я не кинозвезда? Почему я не следующий Джек Блэк или новый Уилл Феррелл? Почему я не могу сделать карьеру в кино? Почему у меня нет больших контрактов?»

Уилсон очень легко объяснил своё желание получить больше — по его словам, это заложено в человеческой природе.

Сериал «Офис» транслировался с 25 марта 2005 года по 16 мая 2013-го. За это время шоу получило 21 награду, включая «Эмми» за лучший комедийный сериал.