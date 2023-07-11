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В War Thunder стартовал ивент в коллаборации с Atomic Heart

В War Thunder стартовал ивент в коллаборации с Atomic Heart
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Разработчики War Thunder анонсировали бесплатное игровое событие Atomic Thunder, в рамках которого в игре появятся боевые роботы из Atomic Heart.

Ивент стартовал сегодня, 11 июля, и продлится до 31 июля. Игрокам предлагают выполнить ряд заданий, управляя роботами из Atomic Heart или уничтожая их — среди прочего в War Thunder добавили ЕЖХ-7 «Ежиху» и лазерную «Пчелу».

Видео доступно на YouTube-канале War Thunder. Права на видео принадлежат Gaijin Entertainment.

За успешные задания игроки смогут получить тематические награды, в том числе иконки близняшек и различные экраны загрузки, а также усилители опыта.

Фото: War Thunder

Ранее разработчики Atomic Heart объявили дату релиза первого дополнения к игре — оно выйдет 2 августа.

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