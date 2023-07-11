Орудия готовы к битве: фото со съёмок второго сезона «Дома дракона»

Портал Redanian Intelligence опубликовал ряд эксклюзивных фотографий со съёмочной площадки сериала «Дом дракона» от телеканала HBO.
В объектив камеры попали экипированные воины, метательные орудия, а также куклы трупов людей и лошадей — судя по всему, в одной из серий зрителей ждёт эпичное сражение. Также сайт запостил фото крепости и подготовки какой-то сцены на берегу моря.
Фото: redanian intelligence
Фото: redanian intelligence
Фото: redanian intelligence
Фото: redanian intelligence
Фото: redanian intelligence
Первый сезон «Дома Дракона» вышел в августе 2022 года. Это приквел к популярному сериалу «Игра престолов», рассказывающий о начале конца Дома Таргариенов — действие «Дома Драконов» происходит за несколько столетий до оригинального шоу.
Ранее шоураннер сериала упомянул, что события второго сезона развернутся сразу после окончания первого.
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