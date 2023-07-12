Дэниел Рэдклифф: очень жду сериал «Гарри Поттер» и посмотрю его вместе со всеми
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Сразу после объявления номинаций на «Эмми-2023» издание Variety взяло интервью у нескольких актёров, включая Дэниела Рэдклиффа. Звезду «Гарри Поттера» в очередной раз попросили поделиться своим мнением по поводу грядущего сериала про Мальчика со шрамом от HBO.
Рэдклифф заявил, что очень ждёт сериал как зритель и обязательно посмотрит его вместе со всеми. Актёр также выразил надежду, что в сериальном формате авторы смогут перенести все сюжетные линии из оригинальных книг — в киносаге создателям часто приходилось отказываться от важных элементов в угоду небольшому хронометражу.
Я очень жду сериал как зритель. Я смогу насладиться им вместе со всеми, возможно, с немного другой точки зрения. Приятно, что целое новое поколение познакомится с историей по-новому. Они увидят «Гарри Поттера» как телесериал, так что у них, вероятно, будет время, чтобы вникнуть в весь контекст. Надеюсь, что те, кто жаловался на вырезанные сюжетные линии в книгах, наконец смогут увидеть ту версию, которую они давно хотели.
У сериала по «Гарри Поттеру» пока нет даже примерной даты выхода. Судя по всему, шоу не стоит ждать раньше 2024 года.
Самого Рэдклиффа в сериале не будет:
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