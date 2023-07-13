Кристофер Нолан и Киллиан Мёрфи видят пользу в выходе «Барби» и «Оппенгеймера» в один день
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В недавнем интервью изданию IGN режиссёр Кристофер Нолан рассказал, как он смотрит на то, что фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» выходят в один день. По словам постановщика, сейчас в кинотеатрах точно будет многолюдно, и это очень хороший признак. Нолан рад такому ажиотажу вокруг обеих картин:
Летом на рынке всегда многолюдно, и это происходит у нас давно. Я думаю, что для тех из нас, кому небезразличны фильмы, мы действительно ждали, когда рынок снова будет жить, и теперь это происходит. Потрясающе.
Также IGN взяло интервью у актёра Киллиана Мёрфи, играющего в «Оппенгеймере» Роберта Оппенгеймера. Он настроен очень позитивно и даже сам хочет посмотреть «Барби».
Я собираюсь посмотреть «Барби». Не могу дождаться, когда увижу фильм. Я думаю, это просто здорово для индустрии и для зрителей, что у нас в один день выходят два потрясающих фильма от потрясающих режиссеров. Можно было бы провести целый день в кинотеатре, что может быть лучше этого?
«Барби» и «Оппенгеймер» выйдут 21 июля, но в России официального проката картин не будет.
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