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Сотрудникам «Ростеха» запретили пользоваться смартфонами iPhone на работе

Сотрудникам «Ростеха» запретили пользоваться смартфонами iPhone на работе
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Российская государственная корпорация «Ростех» ввела запрет для сотрудников на использование техники Apple в служебных целях. Об этом сообщает издание ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Действительно, вводится полный запрет во всех организациях корпорации на использование в работе техники американского производителя.

Ранее в ФСБ заявили о вскрытии совместно с ФСО разведывательной акции США через программу-вирус на мобильных устройствах Apple. Специалисты выявили «аномалии, характерные только для пользователей мобильных телефонов Apple и обусловленные работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения, использующего предусмотренные производителем программные уязвимости». Возможно, что запрет связан именно с этим.

В Министерстве промышленности и торговли РФ запрет на использование телефонов IPhone введён с 17 июля.

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