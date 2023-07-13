Сотрудникам «Ростеха» запретили пользоваться смартфонами iPhone на работе
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Российская государственная корпорация «Ростех» ввела запрет для сотрудников на использование техники Apple в служебных целях. Об этом сообщает издание ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Действительно, вводится полный запрет во всех организациях корпорации на использование в работе техники американского производителя.
Ранее в ФСБ заявили о вскрытии совместно с ФСО разведывательной акции США через программу-вирус на мобильных устройствах Apple. Специалисты выявили «аномалии, характерные только для пользователей мобильных телефонов Apple и обусловленные работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения, использующего предусмотренные производителем программные уязвимости». Возможно, что запрет связан именно с этим.
В Министерстве промышленности и торговли РФ запрет на использование телефонов IPhone введён с 17 июля.
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