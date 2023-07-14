50 лучших боевиков в истории от Variety
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Авторитетное издание Variety опубликовало список из лучших боевиков всех времён по версии редакции. Журналисты составили топ из 50 жанровых картин, первое место в котором занял «Безумный Макс 2: Воин дороги» (1981) с Мэлом Гибсоном.
На второй строчке оказался «Крепкий орешек» (1988) с Брюсом Уиллисом, замкнул тройку «На север через северо-запад» (1959) Альфреда Хичкока. В первую десятку также вошли «Матрица» (1999), «Чужие» (1986) и «Семь самураев» (1954).
В топ-50 также попали «Гладиатор» (2000), «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015), «Схватка» (1995), «Миссия невыполнима: Протокол Фантом» (2011), «Начало» (2010) «Форсаж 5» (2011) и многие другие картины.
50 лучших боевиков в истории по версии Variety
- «Безумный Макс 2: Воин дороги» (1981)
- «Крепкий орешек» (1988)
- «На север через северо-запад» (1959)
- «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» (1981)
- «Выход Дракона» (1973)
- «Французский связной» (1971)
- «Матрица» (1999)
- «Чужие» (1986)
- «Семь самураев» (1954)
- «Детектив Буллитт» (1968)
- «Скорость» (1994)
- «Голдфингер» (1964)
- «Убить Билла» (2003)
- «Приключения Робин Гуда» (1938)
- «Круто сваренные» (1992)
- «Хороший, плохой, злой» (1966)
- «Терминатор 2: Судный день» (1991)
- «Бен-Гур» (1959)
- «Дикая банда» (1969)
- «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» (2000)
- «Схватка» (1995)
- «Плата за страх» (1952)
- «Гладиатор» (2000)
- «Нападение на 13-й участок» (1976)
- «Потерянный рейс» (2006)
- «На гребне волны» (1991)
- «Полицейская история» (1985)
- «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015)
- «Фокси Браун» (1974)
- «Миссия невыполнима: Протокол Фантом» (2011)
- «Грязная дюжина» (1967)
- «Коммандос» (1985)
- «Беги, Лола, беги» (1998)
- «Форсаж 5» (2011)
- «Чёрный пират» (1926)
- «Казино Рояль» (2006)
- «Однажды в Китае 2» (1992)
- «Начало» (2010)
- «Дуэль» (1972)
- «Рейд» (2011)
- «Воины» (1979)
- «Быстрее, кошечка! Убей, убей!» (1965)
- «Идентификация Борна» (2002)
- «День Шакала» (1973)
- «Рэмбо: Первая кровь 2» (1985)
- «Герой» (2002)
- «Исчезающая точка» (1971)
- «Беглец» (1993)
- «Топ Ган: Мэверик» (2022)
- «Шпион, который меня любил» (1977)
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