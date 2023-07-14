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50 лучших боевиков в истории от Variety

Авторитетное издание Variety опубликовало список из лучших боевиков всех времён по версии редакции. Журналисты составили топ из 50 жанровых картин, первое место в котором занял «Безумный Макс 2: Воин дороги» (1981) с Мэлом Гибсоном.

На второй строчке оказался «Крепкий орешек» (1988) с Брюсом Уиллисом, замкнул тройку «На север через северо-запад» (1959) Альфреда Хичкока. В первую десятку также вошли «Матрица» (1999), «Чужие» (1986) и «Семь самураев» (1954).

В топ-50 также попали «Гладиатор» (2000), «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015), «Схватка» (1995), «Миссия невыполнима: Протокол Фантом» (2011), «Начало» (2010) «Форсаж 5» (2011) и многие другие картины.

50 лучших боевиков в истории по версии Variety