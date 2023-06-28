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«Человек-паук: Паутина вселенных», «Переводчик», «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» — 10 лучших фильмов 2023 года

10 лучших фильмов первой половины 2023 года от Variety
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С начала этого года вышла масса достойных внимания фильмов и мультфильмов. «Человек-паук: Паутина вселенных» ещё выше поднял планку мировой анимации, а Гай Ричи показал, что в бешеном графике качество его работ не проседает, а только растёт. Издание Variety представило свой топ-10 лучших полнометражных лент первой половины 2023 года.

Топ-10 лучших фильмов первой половины 2023 года

  1. «Человек-паук: Паутина вселенных» (режиссёры: Жуакин Душ Сантуш, Кемп Пауэрс и Джастин Томпсон)
  2. «Паранормальные явления. Скинамаринк» (режиссёр Кайл Эдвард Болл)
  3. «Приличное общество» (режиссёр Нида Манзур)
  4. «Прошлые жизни» (режиссёр Селин Сон)
  5. «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» (режиссёр Гай Ричи)
  6. «Литтл Ричард: Я – это всё» (режиссёр Лиза Кортес)
  7. «Переводчик» (режиссёр Гай Ричи)
  8. «Обжигающе горячий» (режиссёр Ева Лонгория)
  9. «Восемь гор» (режиссёры: Феликс ван Гронинген и Шарлотта Вандермерш)
  10. «Air: Большой прыжок» (режиссёр Бен Аффлек)
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