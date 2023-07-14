Сериал «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» стартует 10 сентября — новые кадры

Телеканал AMC раскрыл дату премьеры сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» — продолжения культового шоу про зомби-апокалипсис, посвящённого герою Нормана Ридуса. Проект стартует уже 10 сентября: в первый сезон войдёт всего шесть серий.

Сериал продолжит историю Дэрила Диксона после событий оригинальных «Ходячих мертвецов», а местом действия выступит Франция. Авторы шоу также показали новые кадры, на которых видно в том числе и других важных персонажей.

Фото: AMC

Фото: AMC

Фото: AMC

Фото: AMC

Фото: AMC

Фото: AMC

Фото: AMC

Фото: AMC

К роли Дэрила Диксона вернулся Норман Ридус, известный в том числе по роли Сэма Бриджеса из игры Death Stranding. Вместе с ним в сериале сыграли Клеманс Поэзи (сага о Гарри Поттере), Адам Нагаитис («Чернобыль»), Анн Шаррье («Шефы») и Гилберт Гленн Браун («Лучшие враги»).