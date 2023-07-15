Александр Невский отложил съёмки «Последних героев Рио Браво» из-за забастовки актёров США

Известный российский актёр, продюсер и герой мемов Александр Невский объявил о переносе съёмок его нового боевика — «Последние герои Рио Браво». Производство должно было стартовать этим летом, однако теперь оно начнётся не раньше осени из-за забастовки Гильдии актёров США, в которую актёр входит уже 15 лет.

В связи с начавшейся забастовкой актёров Голливуда съёмки моего нового вестерна «Последние герои Рио Браво» будут перенесены на осень или зиму.

Я вхожу в Гильдию актёров США уже 15 лет, горжусь этим и поддерживаю борьбу моих коллег!

Невский анонсировал «Последних героев Рио Браво» в мае. Тогда он рассказал, что сценаристом нового боевика выступает Крэйг Хаманн. Ранее Крэйг придумал сюжет фильма «Разборка в Маниле». А постановку нового ковбойского экшена доверили Джо Корнету, который срежиссировал «Нападение на Рио Браво».

По словам Невского, «Последние герои Рио Браво» станут завершением кинотрилогии вестернов, в которую входят «Нападение на Рио Браво» и «Затерянные в Рио Браво».