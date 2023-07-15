Режиссёр Кристофер Нолан обожает серию «Форсаж» с Вином Дизелем

Незадолго до премьеры фильма «Оппенгеймер» издание The Hollywood Reporter опубликовало большой материал о картине Кристофера Нолана. Постановщик и основные актёры ленты также стали героями материала и поделились новыми деталями о грядущем проекте.
Одной из главных тем материала стала любовь Нолана к кино. Как рассказала актриса Эмили Блант, британский постановщик очень любит ходить в кинотеатры и смотрит практически все фильмы, какие только может посмотреть. Оказывается, Нолан обожают серию «Форсаж», а каждое Рождество он пересматривает картину «Реальная любовь» Ричарда Кёртиса.
Он смотрит все фильмы всех жанров. Вы никогда не услышите от него недовольств или ругательств по отношению к другим картинам. Он знает, насколько тяжело снять хороший фильм.
Таким образом, знаменитый постановщик не только автор крайне успешных кинолент, но и большой фанат кино, не стесняющийся рассказывать о своих вкусах. Это отличает Нолана от Мартина Скорсезе и некоторых других культовых постановщиков, критикующих современные блокбастеры и кинокомиксы.
Премьера «Оппенгеймера» состоится 21 июля. Новый фильм Кристофера Нолана официально не выйдет в России, однако наверняка доберётся до российских кинотеатров с помощью обходных путей.
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