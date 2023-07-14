Кристофер Нолан объяснил, почему актёры и сценаристы Голливуда устроили забастовки

За неделю до мировой премьеры «Оппенгеймера» режиссёр фильма Кристофер Нолан дал большое интервью изданию The Hollywood Reporter. В основном постановщик рассказывал о своей грядущей картине, однако он также затронул тему забастовок сценаристов и актёров, которые идут прямо сейчас в Голливуде.

Нолан заявил, что с его точки зрения протест выглядит вполне логичным шагом для кинодеятелей. По словам режиссёра, за последние несколько лет индустрия изменилась настолько сильно, что даже работники этой самой индустрии не до конца понимают, что происходит на рынке.

В последние несколько лет стало куда труднее понять намерения студий. Почему они работают над тем или иным проектом, что они собираются с ним делать, как они планируют его монетизировать? И собираются ли монетизировать вообще? Работают ли они в убыток, чтобы привлечь подписчиков к своему сервису, или всё же получают какую-то прибыль? Нынешние забастовки во многом связаны с тем, что мы должны заставить стриминговые сервисы выплачивать реальную стоимость производства. Бизнес-модели сейчас как будто перестали работать.

Нолан заявил, что Гильдии режиссёров удалось заключить новое, более выгодное соглашение с киностудиями и онлайн-кинотеатрами в июне. Теперь пришла очередь включать в сделку актёров и сценаристов, которые, по мнению постановщика, заслуживают более честных и справедливых условий труда.

Премьера «Оппенгеймера» состоится 21 июля. Новый фильм Кристофера Нолана официально не выйдет в России, однако наверняка доберётся до российских кинотеатров с помощью обходных путей.