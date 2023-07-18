В CS2 стало проще выследить противника благодаря новой физике воды

Игроки продолжают обсуждение свежего патча для Counter-Strike 2, который сегодня ночью добавил в игру две новые карты — Overpass и Vertigo, а также режим «Напарники».

Серьёзным изменениям подверглась первая локация. Теперь трубу на «монстре» можно полностью закрыть дымом, а на мешки рядом с точкой B получается запрыгнуть без подсадки.

Улучшенная физика воды в «коннекторе» Overpass теперь оставляет следы от движения — по ним можно будет отследить перемещения противника.

Видео доступно на YouTube-канале 3kliksphilip. Права на видео принадлежат Valve.

Также игроки обратили внимание на то, что на всех часах на Overpass выставлено время «8:24» — некоторые предполагают, что это намёк на возможную дату релиза CS2 (24 августа).

Карта Vertigo была добавлена в CS:GO совсем недавно, поэтому почти не изменилась. При этом Krad из forZe рассказал, что на точке B добавили шум ветра, и теперь звуки врагов различать стало труднее.

Valve также продолжает работу над механикой моргания, что стало известно из файлов игры. Датамайнеры предполагают, что это может намекать на работу над полноценными кат-сценами в CS2.