Стивен Спилберг ещё в 1990-е говорил о том, что кино заполонит компьютерная графика
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Актёр Антонио Бандерас дал интервью изданию Yahoo Entertainment, где рассказал о тёплых воспоминаниях от работы над лентой «Маска Зорро». По словам актёра, фильм оставил только приятные эмоции.
Также Бандерас вспомнил, что продюсер картины Стивен Спилберг ещё тогда говорил, что в будущем компьютерная графика заменит всё, поэтому «Маску Зорро» стоит особенно сильно ценить, ведь в ленте были только натуральные эффекты.
Стивен Спилберг однажды сказал мне, когда мы снимались: «Вероятно, это будет один из последних вестернов, снятых так, как снимались вестерны в старые времена, с настоящими сценами с настоящими лошадьми, где всё настоящее, настоящий бой на мечах, без компьютерной графики. Но всё изменится. И всё изменится в будущем быстро.
В целом Спилберг оказался прав, хотя некоторые создатели фильмов, например, Кристофер Нолан, до сих пор не прибегают к использованию графики ради практического эффекта.
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