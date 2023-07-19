Том Круз отказался присоединиться к забастовке Гильдии актёров США

13 июля Гильдия актёров США объявила о начале забастовки. Около 160 тысяч членов профсоюза не смогут сниматься в фильмах и сериалах, участвовать в продвижении собственных картин и заниматься своей профессией до тех пор, пока их требования не будут удовлетворены.
Как сообщает издание Variety, Гильдия просила Тома Круза присоединиться к пикету. По мнению руководителей профсоюза, это могло бы сыграть решающую роль в протесте — студии увидели бы, что против них выступает даже самая большая голливудская звезда на сегодняшний день.
Однако на все просьбы Круз ответил уклончивым отказом, предложив помочь каким-либо другим способом. Судя по всему, актёр не решился вступить в прямую контфронтацию с голливудскими студиями и предпочитает держаться в стороне.
Тем временем забастовка продолжается уже шесть дней. Её поддержали многие кинодеятели, включая Кристофера Нолана, Джорджа Клуни и Рона Перлмана.
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